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شاهد: مظاهرات جديدة في النمسا ضدّ القيود التي تفرضها السلطات على المواطنين لمنع تفشي كورونا

شهدت العاصمة النمساوية فيينا مظاهرات جديدة ضد القيود التي تفرضها السلطات لمنع تفشي كوفيد-19، ويبدو أن المظاهرات خرجت عن السيطرة بشكل متزايد حيث تمّ اختراق حواجز الشرطة في ساحة شوارزنبيرغبلاتز من قبل معارضي التلقيح.

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