شاهد: مظاهرات جديدة في النمسا ضدّ القيود التي تفرضها السلطات على المواطنين لمنع تفشي كورونا

شهدت العاصمة النمساوية فيينا مظاهرات جديدة ضد القيود التي تفرضها السلطات لمنع تفشي كوفيد-19، ويبدو أن المظاهرات خرجت عن السيطرة بشكل متزايد حيث تمّ اختراق حواجز الشرطة في ساحة شوارزنبيرغبلاتز من قبل معارضي التلقيح.
شهدت العاصمة النمساوية فيينا مظاهرات جديدة ضد القيود التي تفرضها السلطات لمنع تفشي كوفيد-19، ويبدو أن المظاهرات خرجت عن السيطرة بشكل متزايد حيث تمّ اختراق حواجز الشرطة في ساحة شوارزنبيرغبلاتز من قبل معارضي التلقيح.
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