شاهد: مظاهرات جديدة في النمسا ضدّ القيود التي تفرضها السلطات على المواطنين لمنع تفشي كورونا

شهدت العاصمة النمساوية فيينا مظاهرات جديدة ضد القيود التي تفرضها السلطات لمنع تفشي كوفيد-19، ويبدو أن المظاهرات خرجت عن السيطرة بشكل متزايد حيث تمّ اختراق حواجز الشرطة في ساحة شوارزنبيرغبلاتز من قبل معارضي التلقيح.