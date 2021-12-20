التحالف بقيادة السعودية يدعو المدنيين والمنظمات الإنسانية لإخلاء مطار صنعاء

ذكرت وسائل إعلام رسمية سعودية أن التحالف الذي تقوده المملكة في اليمن نفذ ضربات جوية على مطار صنعاء الدولي في العاصمة اليمنية التي تسيطر عليها جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، بعد أن طالب المدنيين بإخلاء المطار فورا.

ودعا التحالف العاملين في المنظمات الدولية والإنسانية لإخلاء المطار فورا مضيفا "اتخذنا إجراءات قانونية للتعامل مع التهديد عملياتيا".

وقال التحالف إنه أسقط الحماية عن مواقع محددة بمطار صنعاء بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني ونفذ ضربات جوية دقيقة ومحددة لأهداف عسكرية مشروعة بمطار صنعاء.

وأضاف "ضربات مطار صنعاء تأتي استجابة للتهديد واستخدام مرافقه لإطلاق هجمات عابرة للحدود".

ويوم الأحد، قال التحالف إنه دمر طائرة مسيرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي وكانت تستهدف مدنيين في مطار الملك عبد الله في جازان.

وقال التحالف أيضا يوم الأحد إنه نفذ عملية عسكرية في العاصمة لتدمير ورش ومستودعات الطائرات المسيرة وغيرها من الأسلحة وحث المدنيين على تجنب المنطقة.

وخلال الصراع المستمر منذ سبع سنوات شنت جماعة الحوثي هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على السعودية، ورد التحالف بضربات جوية داخل اليمن.