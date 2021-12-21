بيع أحد أصغر الكتب في العالم في مزاد بمبلغ 3500 جنيه إسترليني

بِـيعَ أحد أصغر الكتب في العالم في مزاد في بروكسل بـ 4200 يورو (3500 جنيه إسترليني).

يحتوي الكتاب المغلف بالجلد، بقياس 5 مم في 5 مم (أرفع من قلم الرصاص) على صلوات مسيحية باللغات الهولندية والإنجليزية، والإنجليزية الأميركية، والفرنسية والألمانية والإسبانية والسويدية.

قُدرت قيمته ما بين 1000 يورو و 1500 يورو، لكن مشترٍ مجهول حصل عليها في دار المزادات "أرنبرغ" في بروكسل مقابل 3500 يورو، يضاف إليها تكاليف أخرى يصل السعر المدفوع معها إلى 4200 يورو.

قال هنري غودتس، البائع بالمزاد: "النص المطبوع صغير جدا بحيث لا يمكنك قراءته بالعين المجردة ولكنك بحاجة إلى عدسة مكبرة قوية".

كان الكتاب، بعنوان "لوردس بريير"، واحداً من بضع مئات نشرت في عام 1952 من قبل متحف غوتنبرغ في ماينز بألمانيا، كجزء من مبادرة لجمع التبرعات لدفع تكاليف إعادة إعمار المبنى بعد الحرب العالمية الثانية.

وتعد تلك المؤسسة واحدة من أقدم متاحف الطباعة في العالم، وقد سميت على اسم يوهان غوتنبرغ، الذي كان رائد الطباعة الميكانيكية في أوروبا في القرن الخامس عشر.

وقال غودتس: "النسخة موجودة في مجموعة منذ عشرات السنين وهي محفوظة في صندوق مجوهرات كما لو كانت جوهرة. يمكنك حتى دمجها في جوهرة شفافة وارتدائها حول رقبتك، إذا كنت ترغب في ذلك".

ووُضع الكتاب مصحوباً بألواح الطباعة المعدنية المستخدمة في صنعه.