احتج الأربعاء أعضاء مجموعة "تمرد انقراض Extinction Rebellion" المدافعة عن البيئة ضد الموضة السريعة أمام متجر الملابس العالمي زارا Zara الواقع في بوينس آيرس في الأرجنتين. واستنكر الفرع الأرجنتيني للمجموعة المدافعة عن البيئة تأثيرات الموضة السريعة على البيئة.

احتجاج مجموعة "تمرد انقراض Extinction Rebellion" يهدف إلى رفع مستوى الوعي حول الاستهلاك السلبي خلال الأيام الأخيرة من التسوق بمناسبة عيد الميلاد.

وتقول المجموعة إن صناعة الأزياء السريعة مسؤولة عن 10 بالمئة من انبعاثات الكربون في العالم وهي ثاني أكبر مستهلك للمياه.