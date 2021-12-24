جنوب إفريقيا تدين إقامة مزاد لبيع مفتاح زنزانة مانديلا

دانت جنوب إفريقيا الجمعة مزادا مزمعا إقامته لبيع مفتاح الزنزانة، التي سجن فيها الرئيس الأسبق والزعيم الوطني نيلسون مانديلا. ومفتاح الزنزانة في جزيرة روبن، حيث سُجن مانديلا لمدة 27 عاما، هو العنصر الرئيسي في مزاد تعتزم دار غيرنزيز البريطانية إقامته في 28 كانون الأول/يناير.

وقال وزير الرياضة والفنون والثقافة الجنوب إفريقي ناثي مثيثوا في بيان: "من غير المفهوم أن غيرنزيز التي من الواضح أنها تدرك التاريخ المؤلم لبلدنا ورمزية المفتاح، تعتزم بيع المفتاح بالمزاد دون أي تشاور مع حكومة جنوب إفريقيا، وسلطات التراث في جنوب إفريقيا ومتحف جزيرة روبن".

وذكرت تقارير إعلامية أن حارس سجن مانديلا السابق كريستو براند هو بائع المفتاح. وأضاف مثيثوا قائلا: "هذا المفتاح ملك لشعب جنوب إفريقيا برعاية متحف جزيرة روبن ودولة جنوب إفريقيا. إنه ليس ملكا شخصيا لأحد"، وشدد على "وجوب إعادة المفتاح إلى أصحابه الشرعيين فورا ويجب وقف هذا المزاد".

وكان نيلسون مانديلا الذي توفي عن 95 عاما في كانون الأول/ديسمبر 2013، ناشطا مناهضا لنظام الفصل العنصري في بلاده. وتم انتخابه ليكون أول رئيس لجنوب إفريقيا الديموقراطية في أيار/مايو 1994، وشغل المنصب حتى حزيران/يونيو 1999.