شاهد: الليبيون يحيون الذكرى 70 لاستقلال ليبيا في ظل استياء من تأجيل الانتخابات

احتفل الليبيون بالذكرى 70 لاستقلال بلادهم أمس الجمعة. فقد تدفق آلاف المواطنين إلى ساحة الشهداء وسط العاصمة طرابلس للتمتع بمظاهر الاحتفالات، وسط حضور أمني كثيف.

المواطن الليبي عبد الوهاب بسيكري اعتبر أن الاستقلال كان ثمرة سنوات طويلة من النضال السياسي. ونشأت الدولة الليبية سنة 1951، بعد سنوات من الاستعمار الإيطالي، الذي اعقبته إدارة بريطانية وفرنسية إثر الحرب العالمية الثانية.

وقد حكم الملك ادريس السنوسي البلاد منذ الاستقلال، إلى غاية انقلاب العقيد معمر القذافي العسكري سنة 1969 واستيلائه على الحكم. ورافقت يوم إحياء ذكرى الاستقلال، مشاعر استياء لدى ليبيين بسبب تأجيل الانتخابات الرئاسية، التي كانت مبرمجة في يوم العيد الوطني ذاته.

وكانت الانتخابات ترمي إلى إعادة إرساء الاسقرار في ليبيا، بعد الاضطرابات التي اعقبت الإطاحة بالقذافي سنة 2011.