وزارة الصحة الفلسطينية تعلن تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون في القطاع اليوم الاحد، وقالت المصادر الطبية إن الإصابة هي لحالة مقيمة داخل القطاع وهو ما يؤكد انتشار النسخة الجديدة الفتاكة من فيروس كورونا في غزة.

وأكد مدير عام الرعاية الأولية في غزة الدكتور مجدي ضهير من أن الدخول في موجة رابعة أصبح واقعا وستكون أوميكرون هي السلالة الأكثر انتشارا في القطاع.

وأضاف ضهير أنه يجري حاليا تجهيز مختبر لاستيعاب أكبر عدد من الفحوصات لفيروس كورونا، ويواجه القطاع الصحي في غزة معيقات بسبب الحصار الإسرائيلي ومنعه إدخال محطات توليد الأوكسجين.

وسجل قطاع غزة، الذي يقطنه 2.2 مليون شخص، 189837 إصابة بكوفيد-19 و1691 وفاة.