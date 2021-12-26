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غزة

وزارة الصحة الفلسطينية تعلن تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون في قطاع غزة

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بقلم:  يورونيوز
شابة فلسطينية تلبس كمامة وتقف مقابل رسم جداري عن فيروس كورونا على حائط في مدينة غزة.
شابة فلسطينية تلبس كمامة وتقف مقابل رسم جداري عن فيروس كورونا على حائط في مدينة غزة.   -   حقوق النشر  MOHAMMED SALEM/REUTERS

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون في القطاع اليوم الاحد، وقالت المصادر الطبية إن الإصابة هي لحالة مقيمة داخل القطاع وهو ما يؤكد انتشار النسخة الجديدة الفتاكة من فيروس كورونا في غزة.

وأكد مدير عام الرعاية الأولية في غزة الدكتور مجدي ضهير من أن الدخول في موجة رابعة أصبح واقعا وستكون أوميكرون هي السلالة الأكثر انتشارا في القطاع.

وأضاف ضهير أنه يجري حاليا تجهيز مختبر لاستيعاب أكبر عدد من الفحوصات لفيروس كورونا، ويواجه القطاع الصحي في غزة معيقات بسبب الحصار الإسرائيلي ومنعه إدخال محطات توليد الأوكسجين.

وسجل قطاع غزة، الذي يقطنه 2.2 مليون شخص، 189837 إصابة بكوفيد-19 و1691 وفاة.

المصادر الإضافية • رويترز