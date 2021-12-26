شاهد: قرويون يفرون إلى تايلند هربا من مواجهات مسلحة في ميانمار

فر قرويون من ميانمار عبر الحدود مع تايلند، عندما اندلع قتال بين القوات الحكومية ومجموعة كارن العرقية. وانتاب القرويين ذعر وهم ييعبرون نهر مويي، وسط تردد صدى إطلاق النار وقذائف الهاون، فيما شوهدت مروحية للقوات الحكومية وهي تحلق في سماء بلدة لاي كاي كاو، الواقعة تحت سيطرة مقاتلي كارن، الساعين إلى مزيد من الاستقلال عن الحكومة المركزية. وقد اشتد القتال منذ شهر فبراير، عندما استولى الجيش على السلطة من الحكومة المنتخبة، وقدم المقاتلون الملاذ الآمن لخصوم العسكر. وعادة ما تسمح السلطات التايلندية للقرويين بالبقاء بضعة أيام، إلى حين تحسن الوضع فيعودون إلى ميانمار.
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