تعرضت مناطق شاسعة في شمال البرازيل، يوم الأحد، للفيضانات بعد انهيار سدّين في ولاية باهيا التي شهدت والمناطق المجاورة أمطاراً غزيرة على مدار الأسابيع الماضية.
حاكم ولاية باهيا نشر تغريدة على حسابه في "تويتر" أوضح فيها أن رجال الدفاع المدني يعملون على إنقاذ المواطنين بواسطة المروحيات والقوارب، منوهاً بأن الأولوية حالياً لإنقاذ الأرواح.
المكتب الصحفي لحكومة ولاية باهيا، من ناحيته، ذكر أن الأمطار الغزيرة تسببت في فيضانات أودت بحياة 18 شخصاً، وأن أكثر من 16 ألف شخص باتوا بدون مأوى بعد أن تدمّرت منازلهم.
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