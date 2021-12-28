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بلجيكا

شاهد: ذئب يهرول في شوارع بلجيكا في مشهدٍ نادرٍ لتلك البلاد

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بقلم:  يورونيوز
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فيديو يظهر ذئبا يتجول في شوارع مدينة أنتويرب البلجيكية
فيديو يظهر ذئبا يتجول في شوارع مدينة أنتويرب البلجيكية   -   حقوق النشر  AFP

شُوهد ذئب يهرول في شارع بالقرب من مدينة أنتويرب شمال بليجكا، حيث لم تشاهد الذئاب إلا نادراً خلال المائة عام الماضية في تلك البلاد.

المقطع المصوّر الذي يبيّن الذئب وهو يركض فوق شارع إسفلتي، نشرته جمعية "أهلاً بالذئب" البلجيكية التي أطلقت على هذا الحيوان اسم "أستريكس"

يذكر أنه في خريف العام 2019، اختفت في ظروف غامضة وسط منطقة فلاندرز أنثى ذئب كان يطلقُ عليها اسم "نايا"، مما حدا بالمعنيين إلى تقديم 30 ألف يورو لمن يدلي بمعلومات تفكك لغز اختفاء "السرّحانة".