شاهد | انطلاق شرارة "حرب البيض والطحين" في ألكيانتي الإسبانية

استأنفت بلدة إيبي في أليكانتي الإسبانية "حرب الطحين"، المهرجان الذي يقام سنوياً، والذي ألغي السنة الماضية بسبب كوفيد-19.
في إيبي، يرتدي المحتفلون أزياء عسكرية وينظمون انقلاباً وهمياً، ويستولون على السلطة في المدينة حتى غروب الشمس. وتحتفل البلدة بهذا اليوم منذ نحو قرنين.
ويقوم الانقلابيون المسلحون بالطحين والبيض والألعاب النارية بالسيطرة على مجلس البلدة. وتجري المواجهات عادة في الحي القديم من المدينة، ولكن المنظمين قرروا إجراءاها في ساحة أوسع هذا العام لأسباب صحيّة.
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