ارتفع عدد ضحايا الفيضانات المدمّرة إلى 18 شخصاً في ولاية باهيا البرازيلية التي تشهد منذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي هطولاً متواصلاً للأمطار الغزيرة التي تشرّد بسببها أكثر من 35 ألف شخص.

وأشارت هيئة الدفاع المدني للولاية في بيان لها إلى أن شخصين فقدان، وأصيب 286 آخرون ونزح 19580 شخصاً وأُجبر 16001 آخرون على البحث عن مأوى.