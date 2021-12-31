بدون تعليق: حريق يدمر مبنى البرلمان القديم في أستراليا

ألحق حريق لم تعرف أسبابه بعد، الخميس أضرارا فادحة بالأبواب الخارجية لمقر البرلمان الأسترالي السابق في كانبيرا. ويأتي هذا الحريق بالتزامن مع مظاهرة قام بها مجموعة من المدافعين عن حقوق السكان الأصليين خارج المبنى. وقال شهود من المتظاهرين لمحطة إذاعة ملبورن إن الحريق بدأ بعد طقوس تدخين تقليدي خرج عن السيطرة.

وتم إخماد النيران من قبل طواقم الدفاع المدني، كما أخلي المبنى من السكان كإجراء احترازي.

وكان متظاهرون قد أشعلوا النار في وقت سابق في المبنى في 21 ديسمبر / كانون الأول. واستمرت الاحتجاجات يومية خارج المبنى على مدار الأيام الخمسة الماضية.

كان المبنى مقرًا للبرلمان الفيدرالي من عام 1927 حتى عام 1988، عندما تم افتتاح مبنى جديد. والمبنى مدرج الآن في سجل التراث الوطني وهو موطن لمتحف الديمقراطية الأسترالية.