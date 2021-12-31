شاهد: الاحتجاجات ضد الانقلاب تتواصل في السودان ومقتل 4 متظاهرين برصاص الأمن

قوات الأمن السودانية قتلت بالرصاص اليوم الخميس أربعة محتجين أثناء احتجاجات شهدتها المدن الرئيسة في البلاد حيث نظم خلالها عشرات الألوف من المتظاهرين مسيرات مناهضة لحكم العسكر وتطالب بألا يكون للجيش دور في الحكومة خلال فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات حرة.
لجنة أطباء السودان المركزية أوضحت أن أربعة محتجين قتلوا برصاص قوات الأمن، منهم ثلاثة على الأقل قتلوا في مدينة أم درمان.
واليوم الخميس هو الخميس الحادي عشر الذي يشهد احتجاجات كبيرة منذ انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر الذي تم فه عزل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قبل إعادته إلى منصبه.
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