إصابة وزير الدفاع الأمريكي بكوفيد-19

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان الأحد إن التحاليل اثبتت إصابته بكوفيد-19 وإنه يعاني من أعراض خفيفة، لكنه أوضح أنه سيحتفظ بجميع السلطات أثناء بقائه في حجر صحي في المنزل على مدى الأيام الخمسة المقبلة.

وقال أوستن، الذي تلقى التطعيم بالكامل بالإضافة إلى جرعة معززة، إن آخر مرة التقى فيها بالرئيس الأمريكي جو بايدن كانت في 21 ديسمبر- كانون الأول أي قبل أكثر من أسبوع من بدء ظهور الأعراض عليه.

وأوضح أنه طلب إجراء اختبار في وقت سابق الأحد بعد ظهور الأعراض عليه أثناء وجوده في منزله في عطلة.

وأدى الانتشار السريع للسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا إلى زيادة حادة في حالات الإصابة بكوفيد-19.

وسجلت السلطات الأمريكية ما لا يقل عن 346869 إصابة جديدة بفيروس كورونا السبت وفقا لإحصاء لرويترز. وارتفع عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء كوفيد-19 بما لا يقل عن 377 ليصل الإجمالي إلى 828562.

وقال أوستن إنه سيحضر الاجتماعات والمناقشات خلال الأسبوع المقبل عبر الإنترنت كلما كان ذلك ممكنا. وأضاف أن نائبته كاثلين هيكس ستنوب عنه في بعض الأمور.