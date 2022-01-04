بيع حقوق ملكية أعمال المغني البريطاني ديفيد بوي مقابل 220 مليون يورو

أعلنت شركة وارنر تشابيل ميوزيك أنها اشترت حقوق ملكية أعمال المغني البريطاني الراحل ديفيد بوِي الفنية مقابل أكثر من 220 مليون يورو (250 مليون) دولار أمريكي.

ولد بوِي باسم ديفيد جونز في لندن عام 1947، لكنه غير اسمه عام 1966 بعد أن ذاع صيت المغني ديفي جونز مؤسس فرقة "مانكيز". ‮ كانت الانطلاقة الكبيرة لديفيد بوِي من خلال ألبومه "صعود وهبوط زيغي ستار داست وعناكب من المريخ" في عام 2791.

وترك مغني الروك الذي توفي بمرض السرطان عن 69 عاماً في 10 يناير - كانون الثاني 2016 أثراً كبيراً في مجالات الموسيقى والسينما والأزياء والفن، وبيعت خلال مسيرته الفنية نحو 140 مليون نسخة من ألبوماته.

وقالت الشركة: "تتضمن هذه الاتفاقية التاريخية جميع أعمال ديفيد بوي" أو 26 ألبومًا تم تسجيلها خلال حياة الفنان ومئات الأغاني.

وحقق بوِي شهرة واسعة في السبعينيات من القرن الماضي، وحصل على العديد من الجوائز على مدى مشواره الغنائي أبرزها جائزة "غرامي" عام 2006، وبيع حوالي 140 مليون نسخة من ألبوماته في جميع أنحاء العالم.