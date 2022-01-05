شاهد: سمكة تونا تباع بأكثر من 145 ألف دولار أمريكي في مزاد للأسماك في طوكيو

أقيم أول مزاد للتونة في العام الجديد 2022 في سوق تويوسو للأسماك في طوكيو، والذي يعد أكبر سوق السمك في العالم، في وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء. ونالت سمكة تونة زرقاء تم اصطيادها في “أوما” بالطرف الشمالي لجزيرة هونشو في شمالي اليابان، وبلغ وزنها 211 كيلوغرامًا، لقب أغلى سمكة خلال هذا المزاد. وقالت قناة "إن تي في" اليابانية، إن سلسلة السوشي "جينزا أونوديرا" هي من اشترت سمكة التونا مقابل 16.88 مليون ين أي حوالي 145.570 ألف دولار أمريكي، وتخطط لتقديمها في ثمانية من مطاعمها في وقت لاحق من يوم الأربعاء.
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