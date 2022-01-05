شاهد: بسبب الفيضانات الشديدة.. آلاف السكان لا يزالوا في الملاجئ في إندونيسيا

لا يزال الآلاف من سكان إقليم اتشيه الذين أجبروا على إجلاء منازلهم عقب الفيضانات الشديدة التي اجتاحت المدينة وغمرت الطرقات والمنازل موجودين في الملاجئ. ويقول لهوك سوكون، أحد سكان الإقليم الواقع في شمال جزيرة سومطرة في إندونيسيا: "مرت ثلاثة أيام ونحن نعيش خارج البيت". وبحسب سكان الإقليم الذي يشهد سنويا من خمس إلى ثمانية فيضانات، فإن "هذه الفيضانات هي من بين الأسوأ".