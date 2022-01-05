شاهد: بسبب الفيضانات الشديدة.. آلاف السكان لا يزالوا في الملاجئ في إندونيسيا

لا يزال الآلاف من سكان إقليم اتشيه الذين أجبروا على إجلاء منازلهم عقب الفيضانات الشديدة التي اجتاحت المدينة وغمرت الطرقات والمنازل موجودين في الملاجئ. ويقول لهوك سوكون، أحد سكان الإقليم الواقع في شمال جزيرة سومطرة في إندونيسيا: "مرت ثلاثة أيام ونحن نعيش خارج البيت". وبحسب سكان الإقليم الذي يشهد سنويا من خمس إلى ثمانية فيضانات، فإن "هذه الفيضانات هي من بين الأسوأ".
No Comment المزيد من
شاهد: الثلوج الكثيفة تكسو شوارع العاصمة الأفغانية كابول
فيديو: آلاف السودانيين يتظاهرون من جديد ضد الحكم العسكري
بدون تعليق: الكولومبيون يرقصون ويعزفون الموسيقى خلال كرنفال السود والبيض
شاهد: في أول أيام السنة الجديدة.. شياو تشي جي شبل الباندا العملاق يستمتع باللعب في الثلج
شاهد: عاصفة ثلجية ضخمة تتسبب في تأخير الرحلات وتعيق حركة المرور في منطقة سخالين الروسية
شاهد: الملاهي الليلية في برلين تشارك بحملة التطعيم ضد كوفيد-19
شاهد: تدريبات ومحاكاة لحفل توزيع الميداليات قبل انطلاق الألعاب الشتوية في بكين
شاهد: إعصار مائي مهيب يتشكل فوق البحر قبالة مدينة أشدود في إسرائيل
شاهد: سكان ضواحي دنفر الأمريكية يعودون إلى منازلهم التي دمرتها حرائق الغابات
بدون تعليق: المياه الباردة في بوسطن لم تثن من عزيمة المحتفلين بالعام الجديد
بدون تعليق: الشرطة الإسرائيلية تشتبك مع المتظاهرين في حي الشيخ جراح
بدون تعليق: برتغاليون يتخلصون من "الطاقة السلبية" بالسباحة في البحر في أول أيام السنة الجديدة
بدون تعليق: احتفالات بالعام الجديد بالسباحة في المياه الباردة في هولندا وألمانيا
شاهد: هكذا احتفلت تايوان وتايلاند وسيدني وهونغ كونغ بقدوم عام 2022
شاهد: رومانيون يرتدون زي الدببة ضمن طقوس "درء الشر"