دون تعليق: اشتعال النيران في منزل رئيس كازاخستان مع تصاعد الاحتجاجات

اشتعلت النيران في مقر الرئاسة في أكبر مدن كازاخستان يوم الأربعاء واقتحم محتجون مسلحون مبنى حكوميًا، وفقًا لتقارير إخبارية، حيث تزايدت حدة المظاهرات التي اندلعت بسبب ارتفاع أسعار الغاز المُسال. ووفقًا لتقارير سابقة في وسائل الإعلام الكازاخِستانية، حمل العديد من المتظاهرين الذين تجمعوا عند مكتب رئيس البلدية الهراوات والدروع.
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