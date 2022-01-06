شارك في الحرب العالمية الثانية.. وفاة أقدم محارب أمريكي عن 112 عاماً

توفي الأربعاء، لورانس بروكس، أكبر المحاربين القدامى في الولايات المتحدة عن 112 عاماً، وفق ما أعلن المتحف الوطني للحرب العالمية الثانية في نيو أورلينز.

وقال مدير المتحف ستيفن ج.واتسون في بيان، إنّ المتحف "سيعتزّ دائماً بالذكريات" التي شاركها مع لورانس بروكس.

وأضاف "كان صديقاً عزيزاً، ورجل إيمان عميق ولطف كبير ومصدر إلهام لمن حوله"، مشيراً إلى أنّ بروكس في عمر الـ112 كان الأكبر سنّاً من بين 240 ألفاً من قدامى المحاربين الأمريكيين في الحرب العالمية الثانية الذين لا يزالون على قيد الحياة.

وعلق الرئيس الأمريكي جو بايدن على نبأ وفاة بروكس في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، قائلا "كان لدي شرف الحديث إليه العام الماضى، وقد كان فعلا أفضل ما في أمريكا، سأصلي من أجل أحبائه".

من جانبه، كتب السياسي الأمريكي من الحزب الجمهوري ستيفن جوزيف سكاليس، عبر تويتر "أخبار حزينة هذا الصباح. لورانس بروكس من نيو أورلينز، كان أحد أعظم المحاربين في بلدنا. لقد كان بطلا أمريكيا حقيقيا، أرقد بسلام".

وتعليقا على صورة تجمعه ببروكس نشرها عبر تويتر، قال غاري سينيز، مخرج الأفلام والموسيقي والممثل الأمريكي "توفي بطل أمريكي هذا الصباح، لورانس بروكس ، أقدم محارب أمريكى شارك فى الحرب العالمية الثانية عن عمر 112 عاما، هذه الصورة تم التقاطها في المتحف الوطني للحرب العالمية الثانية في نيو أورلينز عندما كان بعمر 106 عام. بارك الله فيك سيدي. أرقد بسلام".

وولد بروكس عام 1909 بقرية في لويزيانا في ذروة الحقبة العنصرية لأسرة أمريكية من أصل إفريقي مكوّنة من 15 طفلاً، واستُدعي عام 1940 للانضمام إلى كتيبة الهندسة الرقم 91، وهي وحدة أمريكية من أصل أفريقي.

وخدم في كل من أستراليا وغينيا الجديدة والفيليبين. وكان طباخاً للضباط البيض في الكتيبة، وبعيداً بالتالي عن الخطوط الأمامية، لكنّه نجا من الموت في حادثتين، الأولى عندما نفد وقود طائرة كان فيها فوق المحيط وكانت محمّلة بالإمدادات، والثانية عندما أطلق قناص ياباني النار على جندي كان يبعد بضعة أمتار عنه.

لورانس بروكس، أكبر المحاربين القدامى في الولايات المتحدة عن 112 عاماً أ ب

وسُرّح بروكس عام 1945، ولم يستفد من "قانون الجندي"، وهو قانون يسمح للمحاربين القدامى بالالتحاق بالجامعة مجاناً، لأنّ الأمريكيين من أصل أفريقي لم يكن يستفيدوا منه. وأصبح عاملاً في الأشغال العامة.

ثم سرد ذكرياته في متحف نيو أورلينز الذي أصبح زائراً دائماً له، فكان يحتفل سنوياً بعيد ميلاده هناك، مع جنود مكرّمين وفرق موسيقى الجاز. وبسبب جائحة كوفيد-19، احتُفل بعيد ميلاده على مدار العامين الماضيين، بمواكب أمام منزله.

لورانس بروكس، أكبر المحاربين القدامى في الولايات المتحدة عن 112 عاماً أ ب

وفي إفاداته المصوّرة، يروي المحارب السابق أنّه فوجئ بعدم وجود فصل على أساس عرقي في أستراليا في حين كان لا يزال حاضراً بين صفوف الجيش الأمريكي، حيث لم يكن الجنود السود يتشاركون الخيمة نفسها مع البيض أو يأكلون على مائدة طعام واحدة.

ويقول في الفيديو "لقد عوملت في أستراليا أفضل بكثير مما كان يعاملني البيض من أبناء بلدي".