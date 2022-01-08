شاهد: العاهل الأردني يلتقي وزيرة الدفاع الألمانية في عمان

التقت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمان السبت. وذكر بيان للديوان الملكي الأردني، أن لامبريخت وعبدالله ناقشا خلال المحادثات سبل تطوير التعاون بين الأردن وألمانيا في مجالات الدفاع.

كما أجرى الجانبان مباحثات حول آخر المستجدات الإقليمية والدولية وحول التعاون والتنسيق بين البلدين في جهود مكافحة الإرهاب.

وفي وقت لاحق، عقدت لامبرخت اجتماعا منفصلا مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

وذكر بيان لمكتب وزير الخارجية أن الصفدي ولامبرخت بحثا تطورات القضية الفلسطينية وجهود حل الأزمات في سوريا واليمن وليبيا وكيفية تقديم الدعم للعراق لترسيخ الأمن والاستقرار.