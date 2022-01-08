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الاردن

شاهد: العاهل الأردني يلتقي وزيرة الدفاع الألمانية في عمان

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بقلم:  يورونيوز
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العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يستقبل وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت في عمان.
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يستقبل وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت في عمان.   -   حقوق النشر  أ ف ب بواسطة القصر الملكي الأردني

التقت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمان السبت. وذكر بيان للديوان الملكي الأردني، أن لامبريخت وعبدالله ناقشا خلال المحادثات سبل تطوير التعاون بين الأردن وألمانيا في مجالات الدفاع.

كما أجرى الجانبان مباحثات حول آخر المستجدات الإقليمية والدولية وحول التعاون والتنسيق بين البلدين في جهود مكافحة الإرهاب.

وفي وقت لاحق، عقدت لامبرخت اجتماعا منفصلا مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

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وذكر بيان لمكتب وزير الخارجية أن الصفدي ولامبرخت بحثا تطورات القضية الفلسطينية وجهود حل الأزمات في سوريا واليمن وليبيا وكيفية تقديم الدعم للعراق لترسيخ الأمن والاستقرار.

المصادر الإضافية • أسوشييتد برس