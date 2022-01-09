كأس أمم إفريقيا: الكاميرون تفوز على بوركينا فاسو بثنائية أبو بكر

استهلت الكاميرون مشوارها نحو اللقب السادس في تاريخها بقلب الطاولة على بوركينا فاسو بثنائية لمهاجم النصر السعودي فانسان أبو بكر 2-1 الأحد على ملعب "بول بيا" في ياوندي في المباراة الافتتاحية للنسخة الـ 33 لنهائيات كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم.

وكانت بوركينا فاسو السباقة بالتسجيل عبر لاعب وسط روان الفرنسي غوستافو سانغاريه في الدقيقة الـ 24، وردت الكاميرون بثنائية لقائدها أبو بكر من ركلتي جزاء في الدقيقة 40 و45+3.

وتصدرت الكاميرون، حاملة اللقب خمس مرات أعوام 1984 و1988 و2000 و2002 و2017، المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط بانتظار المباراة الثانية التي تقام لاحقا بين إثيوبيا والرأس الأخضر.

وعانت الكاميرون الأمرين لتخطي عقبة بوركينا فاسو التي خاضت المباراة في غياب أربعة إلى خمسة لاعبين" إضافة إلى مدربها كامو مالو بسبب فيروس "كوفيد-19".

وكان المنتخب الكاميروني الطرف الأفضل منذ البداية وضغط بقوة بحثا عن التسجيل المبكر لكن دون خطورة كبيرة على مرمى البوركينابيين الذين نهجوا الهجمات المرتدة. وكاد أبو بكر يفتتح التسجيل بعد مجهود فردي أمام المنطقة أنهاه بتسديدة قوية بعيدا عن الخشبات الثلاث.

وردت بوركينا فاسو بهجمة منسقة وصلت من خلال الكرة ألى لاعب وسط أجاكسيو الفرنسي سيريل بايالا خلف الدفاع فحاول التوغل داخل المنطقة لكن حارس مرمى أياكس أمستردام الهولندي أندريه أونانا خرج في توقيت مناسب وابعدها إلى التماس في الدقيقة الـ 17.

وانقذ مدافع سياتل سوندرز الأمريكي نوهو تولو مرمى الكاميرون من هدف محقق عندما أبعد كرة رأسية لنجم أستون فيلا الإنجليزي برتران تراوريه من مسافة قريبة من باب المرمى قبل أن يشتتها الدفاع لتصل إلى سانغاريه في الجهة اليمنى الذي لعبها عرضية ارتطمت بالعارضة وتهيأت أمام تراوريه في الجهة اليسرى فلعبها عرضية مرة أخرى فشل أونانا في إبعادها فتهيأت أمام سانغاريه الذي تابعها بيسراه داخل المرمى الخالي في الدقيقة الـ 24.

ونزلت الكاميرون بكل ثقلها بحثا عن التعادل دون خطورة قبل أن تحصل على ركلة جزاء بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" إثر عرقلة لاعب وسط نابولي الإيطالي أندريه زامبو أنغيسا للعرقلة من قبل تراوريه في الدقيقة الـ 37 فانبرى لها أبو بكر بنجاح على يسار حارس مرمى شارلروا البلجيكي هيرفيه كوفي في الدقيقة الـ 40.

وحصلت الكاميرون على ركلة جزاء ثانية رثر تدخل مدافع نهضة بركان المغربي إيسوفو دايو على تولو داخل المنطقة فانبرى لها مرة آخرى أبو بكر وأسكنها على يمين الحارس كوفي في الدقيقة الـ 45+3.

وكانت بوركينا فاسو صاحبة الأفضلية مطلع الشوط الثاني وكاد تراوريه يدرك التعادل من ركلة حرة مباشرة من 30 مترا أبعدها أونانا بصعوبة إلى ركنية لم تثمر ذ47.

وأنقذ أونانا مرماه من هدف التعادل بتصديه لتسديدة قوية لبايالا من مسافة قريبة قبل أن يشتتها الدفاع في الدقيقة الـ 55.

وظنت الكاميرون أنها عززت تقدمها بهدف ثالث إثر هجمة مرتدة سريعة أنهاها لاعب وسط يونغ بويز السويسري نيكولاس مومي نيامالو بتسديدة قوية من داخل المنطقة ارتدت من الحارس كوفي وارتطمت بابو بكر المندفع من الخلف وعانقت الشباك في الدقيقة الـ 59، لكن الهدف ألغي بداعي التسلل على الأخير اثر اللجوء لتقنية "في أيه آر".

وجرب أنغيسا حظه بتسديدة زاحفة من خارج المنطقة ارتطمت بقدم احد المدافعين ولامست القائم الأيسر في الدقيقة الـ 74.