شاهد: حريق يأتي على مخيم للروهينغا في بنغلاديش

اندلع حريق هائل في جزء من مخيمات اللاجئين الروهينغا المزدحمة في جنوب بنغلاديش مساء الأحد، وفقًا لمنظمة إنقاذ الطفولة، ودمر جراء ذلك أكثر من 300 مأوى مؤقتًا، ما أدى إلى تشريد أكثر من 1500 لاجئ، من بينهم 750 طفلًا. كما دمرت أربعة مراكز تعليمية مؤقتة.
اندلع حريق هائل في جزء من مخيمات اللاجئين الروهينغا المزدحمة في جنوب بنغلاديش مساء الأحد، وفقًا لمنظمة إنقاذ الطفولة، ودمر جراء ذلك أكثر من 300 مأوى مؤقتًا، ما أدى إلى تشريد أكثر من 1500 لاجئ، من بينهم 750 طفلًا. كما دمرت أربعة مراكز تعليمية مؤقتة.
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