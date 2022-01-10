بدون تعليق: مظاهرات في ملبورن وبلغراد للمطالبة بإنصاف ديوكوفيتش

عقب رفض أستراليا ملف تأشيرة نوفاك ديوكوفيتش "غير الملقّح" وتأكيد الحكومة الأحد عدم تلقي الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميًا اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19، وأنه يجب رفض معركته القانونية للبقاء في البلاد والمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، خرج العشرات من المؤيدين لديوكوفيتش والرافضين للقاحات ضد كوفيد للتظاهر في المدينة الأسترالية ملبورن حيث تقام منافسات البطولة المفتوحة للتنس والعاصمة الصربية بلغراد. وطالب المتظاهرون بإنصاف ديوكوفيتش في معركته أمام أستراليا والحفاظ على حقه في رفض اللقاح.
ولم يكشف ديوكوفيتش الذي لطالما شكك علنًا باللقاح، عما إذا تلقاه من عدمه.
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