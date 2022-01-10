المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: أمطار غزيرة وأعاصير تجتاح منطقة هيوستن

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
الأضرار التي لحقت بمجمع أعمال بعد أن ضرب إعصار منطقة همبل، تكساس
الأضرار التي لحقت بمجمع أعمال بعد أن ضرب إعصار منطقة همبل، تكساس   -   حقوق النشر  Jason Fochtman/2022 © Houston Chronicle

ضرب إعصاران منطقة هيوستن بالولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث تسببت العواصف والرياح العاتية المصحوبة بالأمطار الغزيرة في إلحاق أضرار جسيمة بالمنازل والشركات، وتسببت في حدوث فيضانات. ووفقا لمسؤولي خدمة الأرصاد الوطنية، فإن معظم الأضرار التي حدثت ليل السبت كانت على مستوى مقاطعات هاريس ومونتغومري وليبرتي.

ووصلت سرعة الرياح إلى 117 كيلومترا وأحيانا إلى 180 كيلومترا في الساعة في مونتغمري، وفقًا لما ذكرته وكالة الأرصاد الجوية. وتقوم السلطات حاليا بمعاينة الأضرار التي لحقت بمنطقتين أخريين لتحديد ما إذا كان هناك المزيد من الأعاصير.

المصادر الإضافية • أ ب