شاهد: عشاق ديوكوفيتش يحتفلون في ملبورن بعد قرار محكمة أسترالية الإفراج عنه

تجمع العشرات من محبي لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش في ملبورن بعد أن أمر قاض فدرالي بالإفراج عن اللاعب المصنف أول عالمياً بشكل فوري من مركز احتجاز المسافرين في المدينة.
وأشار القاضي أنتوني كيلي إلى أن ديوكوفيتش قدم للمسؤولين الأستراليين في مطار ملبورن إعفاء طبياً أعطي له من قبل "تنس أستراليا"، التي تنظم البطولة، ولجنتين طبيتين أخريين.
وكانت أستراليا قد منعت ديوكوفيتش من دخول أراضيها لدى وصوله مساء الأربعاء للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى ضمن منافسات غراند سلام.
وكانت تعتزم ترحيله لعدم امتلاكه التأشيرة اللازمة التي تخوله دخول أستراليا قبل أن تعود السلطات عن قرارها بالترحيل الفوري ليبقى في مركز احتجاز المسافرين بعد طعن قانوني تقدم به اللاعب.
No Comment المزيد من
بدون تعليق: أطفال في كولونيا يتلقون جرعة اللقاح المضاد لكوفيد في طائرة
بدون تعليق: المؤمنون في طوكيو يصلون من أجل صحة جيدة خلال حفل تنقية الماء المثلج
بدون تعليق: مظاهرات في ملبورن وبلغراد للمطالبة بإنصاف ديوكوفيتش
بدون تعليق: ألم وتساؤلات في صفوف الناجين من الكارثة في الجبال الباكستانية
بدون تعليق: الثلوج تعم نيويورك والسياح والسكان يستمتعون في سنترال بارك
بدون تعليق: متظاهرون يقتحمون مقر حزب معارض في ألبانيا
بدون تعليق: بنما تطلق حملة تلقيح الأطفال ضد كوفيد-19 وسط ارتفاع في عدد حالات الاصابة بالفيروس
بدون تعليق: الإثيوبيون يحتفلون بعيد الميلاد الأرثوذكسي في مدينة لاليبيلا المقدسة
دون تعليق: ملصقات في كابول تأمر النساء بتغطية أنفسهن بشكل كامل
دون تعليق: روسيا تقيم مهرجان المهد الجليدي
دون تعليق: ليما تحتفل بعيد الظهور الإلهي بعرض الملوك الثلاثة
شاهد: في ذكرى اقتحام الـ"كابيتول".. نيويوركُ ساحةُ اعتصامٍ يندد واحتفالٍ يشيد
بدون تعليق: الكنيسة الأرثوذكسية في أوروبا تحتفل بعيد الميلاد
شاهد: متظاهرون سودانيون في مواجهة قوات الأمن وهي تطلق الغاز المسيل للدموع عليهم
شاهد: عاصفة ثلجية تضرب طوكيو وتكسو الشوارع باللون الأبيض