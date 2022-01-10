شاهد: عشاق ديوكوفيتش يحتفلون في ملبورن بعد قرار محكمة أسترالية الإفراج عنه

تجمع العشرات من محبي لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش في ملبورن بعد أن أمر قاض فدرالي بالإفراج عن اللاعب المصنف أول عالمياً بشكل فوري من مركز احتجاز المسافرين في المدينة.

وأشار القاضي أنتوني كيلي إلى أن ديوكوفيتش قدم للمسؤولين الأستراليين في مطار ملبورن إعفاء طبياً أعطي له من قبل "تنس أستراليا"، التي تنظم البطولة، ولجنتين طبيتين أخريين.

وكانت أستراليا قد منعت ديوكوفيتش من دخول أراضيها لدى وصوله مساء الأربعاء للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى ضمن منافسات غراند سلام.

وكانت تعتزم ترحيله لعدم امتلاكه التأشيرة اللازمة التي تخوله دخول أستراليا قبل أن تعود السلطات عن قرارها بالترحيل الفوري ليبقى في مركز احتجاز المسافرين بعد طعن قانوني تقدم به اللاعب.