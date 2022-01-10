شاهد: مقتل 19 شخصا بينهم 9 أطفال في "واحد من أسوأ" الحرائق بتاريخ مدينة نيويورك الحديث

قُتل ما لا يقل عن 19 شخصًا بينهم 9 أطفال وأصيب العشرات في حريق شب في مبنى سكني شاهق في حي برونكس في نيويورك الأمريكية.
وتصاعد الدخان إلى أعلى المبنى الذي يضم 19 طبقة بعد اندلاع الحريق في شقة دوبلكس في الطبقتين الثانية والثالثة، وفقا لرجال الإطفاء. وعثِر على ضحايا في كل طبقة من طبقات هذا المبنى المشيد من الطوب.
ويعتبر الحريق بحسب رئيس البلدية الجديد إريك آدامز "واحد من أسوأ" الحرائق في التاريخ الحديث للمدينة.
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