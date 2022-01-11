الصين تفرض حجراً صحياً على مدينة ثالثة بعد تسجيل إصابات بكورونا وتعلق رحلات جوية قادمة من أمريكا

فرضت السلطات الصحية الصينية حجراً صحياً على مدينة ثالثة بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا، ما يرفع عدد سكان الصين المحجورين حتى اليوم إلى نحو 20 مليوناً.

وليس من الواضح بعدُ كم سيدوم الحجر الذي فرض على مدينة أنيانغ التي يسكنها نحو 5.5 مليون شخص، يخضعون جميعهم حالياً لاختبار الكشف عن الإصابة بكوفيد-19، وهو الإجراء الذي اعتمدته الصين في مدن أخرى.

وكانت السلطات فرضت سابقاً الحجر على نحو 13 مليون شخص يسكنون في مدينة شيآن و1.1 مليون آخرين في يوتشو، مع تشديد قيود الوباء في مدن أخرى، مثل مدينة تيانجين الساحية التي لا تبعد أكثر من ساعة عن العاصمة بكين، التي بدورها، تستضيف دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بدءاً من الرابع من شباط-فبراير.

وقال مسؤولون عن تنظيم الدورة إنهم يعتمدون على "تعاون" الرياضيين والمسؤولين من أجل منع انفجار وبائي قد يؤثر سلباً على الألعاب الأولمبية ويحدّ من المشاركة فيها. وقال هوانغ تشون، أحد المنظمين المسؤولين، إنه إذا اكتشفت بؤرة جديدة للوباء، فإن ذلك سيؤثر حتماً على المنافسات وبرامج الألعاب الأولمبية.

ويأتي إغلاق مدينة أنيانغ بعد تسجيل إصابتين بالمتحور أوميكرون، أمس الإثنين، ويعتقد أنهما على صلة بإصابتين أخريين بالمتحور نفسه، سُجلتا السبت الماضي في تيانجين. وهذه أول مرة يسجل البرّ الصيني إصابات بالمتحور أوميكرون، لا تعود إلى أشخاص قادمين من الخارج.

وخلال الحجر سيكون ممنوعاً على الناس الخروج من البيوت كما أن الآليات غير الأساسية لن يسمح لها بالسير، بينما وجهت السلطات أمراً لجميع المتاجر بالإغلاق، باستثناء المتاجر الضرورية.

وفيما تواجه شيآن ويوتشو انتشار للمتحور دلتا، لم تصدر عن سلطات تلك المدينتين أية تقارير بخصوص المتحور أوميكرون. وسجلت في شيآن، العاصمة القديمة ومقر شركات إنتاج الشرائح الإلكترونية على أنواعها، نحو 2000 إصابة.

إلغاء رحلات جوية

في السياق، أمرت الصين بإلغاء أكثر من 24 رحلة جوية كانت قادمة من الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة بعدما أثبتت فحوص العديد من الركاب إصابتهم بكوفيد-19 عقب وصولهم إلى البلاد.

وألغت هيئة تنظيم الطيران في الصين ثماني رحلات جوية في المجمل قادمة من الولايات المتحدة إلى شنغهاي بموجب قواعدها للحد من تفشي جائحة كوفيد-19. وشملت الرحلات الملغاة أربعة من شركة (يونايتد إيرلاينز) واثنتين من (دلتا إيرلاينز) واثنتين من (أمريكان إيرلاينز).

كما ألغت إدارة الطيران المدني في الصين ما لا يقل عن 22 رحلة جوية أخرى كانت متجهة إلى الولايات المتحدة عبر شركات طيران صينية منذ كانون الأول-ديسمبر الماضي بعدما جاءت فحوص عدد من الركاب إيجابية.

هونغ كونغ تغلق المدارس الابتدائية

في هونغ كونغ أيضاً، أعلنت السلطات إغلاق الحضانات والمدارس الابتدائية بعد تسجيل إصابات بين التلاميذ. وستغلق المدارس أبوابها الجمعة المقبل وذلك أقلّه حتى الأسبوع الأول من شباط/فبراير، أي فترة أعياد السنة القمرية الجديدة. وكانت هونغ كونغ شددت الإجراءات الوقائية بعد تسجيل إصابات بأوميكرون عند أشخاص قادمين من الخارج.