اندلع حريق ضخم في حي فقير في مدينة إكيكي بشمال تشيلي يوم الاثنين، والتهم أجزاء واسعة من المدينة ودمر أكثر من 100 منزل.

وواجه رجال الإطفاء الذين كافحوا لإخماد الحريق صعوبات شديدة لإمداد شاحناتهم بالمياه.

ولا يزال سبب الحريق مجهولا ولا معلومات حتى الساعة عن مصابين. هذا وتعمل السلطات المعنية على تجهيز عدد من الملاجئ لإيواء من شردتهم النيران.