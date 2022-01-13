أطلقت سلطات جنوب إفريقيا سراح الناشط الجنوب إفريقي خويسان الذي تم اعتقاله الأربعاء بتهمة زراعة القنب الهندي في محيط مكتب الرئيس سيريل رامافوزا. الناشط الجنوب إفريقي خويسان، الذي يطلق على نفسه تسمية "الملك" خوسيان أسس مجموعة نضالية للاعتراف الرسمي بلغاتهم. وخيمت المجموعة خارج المبنى الرئاسي في بريتوريا منذ العام 2018. وقام الناشطون خلال اعتصامهم "الطويل" بزراعة نباتات القنّب في محيط مبنى مكتب الرئيس سيريل رامافوزا.
تدخلت الشرطة الأربعاء لاقتلاع نباتات القنّب التي زرعها النشطاء من السكان الأصليين منذ ثلاث سنوات وتشبث زعيمهم، الذي كان يرتدي مئزرًا تقليديًا، بنبتة بارتفاع الكتفين بينما كانت الشرطة تسحبها عبر عشب القصر الرئاسي في بريتوريا قبل أن تعتقله هو وثلاثة آخرين.
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