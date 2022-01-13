في بلدة لاريولي الواقعة في جنوب منطقة جيروند الفرنسية، ينتظر السكان المحليون بأس لذروة الفيضانات المتكررة، حتى ولو أن التوقعات تحتمل أن تكون مستويات مياه الفيضانات أقل من تلك المسجلة منذ ما يقرب من عام. يقول جوزيف المقيم في منطقة لاريول "عند شروق شمس الصباح، من الرائع للغاية رؤية الطبيعة على هذا النحو، ونهر الغارون هذا، الهادئ جدًا والقوي جدًا في نفس الوقت. ومن ناحية أخرى، أفكر في الأشخاص الذين يعيشون على طول الضفاف وبالنسبة لهم، تعد هذه السنة، الثانية على التوالي التي تغرق فيها مساكنهم بسبب ارتفاع منسوب مياه النهر".
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