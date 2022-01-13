ضربت عاصفة ثلجية مقاطعة توهوكو اليابانية، أعلى جزر البلاد شمالاً، وكست مدينة هوكايدو باللون الأبيض. وبلغت كمية الثلوج التي تساقطت خلال ثلاث ساعات في بعض أماكن الجزيرة 31 سنتمتراً، فيما هبت عواصف رياح بلغت سرعتها أحياناً 130 كيلومتراً في الساعة على المناطق الساحلية. وتوجهت العاصفة جنوباً حيث ضربت مناطقَ وسط الأرخبيل. وحذرت السلطات ومصلحة الأرصاد الجوية من انعدام الرؤية وصعوبة القيادة والانهيارات الثلجية، فيما عُلقت بعض الرحلات الجوية.
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