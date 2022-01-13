شاهد: السماح للأزواج المثليين بتبني الأطفال في تايوان

أكد زوجان مثليان جنسيا في تايوان أمس الأربعاء تبنيهم طفلاً بشكل رسمي وذلك في أعقاب حكم قضائي غير مسبوق يسمح للأزواج المثليين بتبني الأطفال غير البيولوجيين لأحد الزوجين في البلاد.
وسُمح سابقاّ للأزواج المثليين جنسيا في تايوان بتبني الأطفال البيولوجيين لأحد الزوجين كما يمكنهم فقط الزواج الرسمي من شريك أجنبي من بلد تسمح بالاتحاد القانوني للمثليين جنسياً.
وكانت تايوان أول دولة آسيوية تسمح بزواج المثليين جنسيا في 2019.
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