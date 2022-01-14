يشارك المئات من القرويين في حدث صيد جماعي تقليدي خلال احتفالات بهوجالي بيهو في بحيرة غورويماري في بانباري الواقعة على بعد حوالي 50 كيلومترًا من جواهاتي. احتفالات بوجالي بيهو التي تضم مهرجان الصيد الجماعي يقام كل سنة للاحتفال بنهاية موسم الحصاد. يقول أحد المشاركين في هذا الحدث "لقد كنا نصطاد هنا بهذه الطريقة التقليدية منذ أن كنا أطفالًا. يأتي الناس من أماكن بعيدة للمشاركة في الصيد الجماعي. هذا جزء من التقاليد.
ويضيف آخر "لا يهم ما إذا كنا نصطاد سمكة أم لا، المهم أن نتواصل مع بعضنا البعض ونتبادل الأفكار. يأتي الناس من جميع الأديان والطوائف إلى هنا لصيد الأسماك. أحيانًا يتجمع حوالي خمسة آلاف شخص للمشاركة في الصيد الجماعي خلال مهرجان بهوجالي بيهو."
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