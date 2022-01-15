ليبيا وإسرائيل.. طائرة المشير حفتر بتل أبيب ولقاء بين الدبيبة ورئيس جهاز الاستخبارات الموساد

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" أن المشير الليبي المتقاعد خليفة حفتر قام بزيارة تل أبيب بشكل سريع أمس الجمعة، بحسب متابعين لحركة الملاحة الجوية الدولية، حيث أشاروا إلى أن الطائرة الخاصة التابعة للمشير حفتر حطت في مطار بن غوريون في مدينة اللد ثم أقلعت بعد وقت قصير.

وكانت صحيفة هآرتس العبرية ذكرت أن صدام حفتر نجل المشير المتقاعد الليبي خليفة حفتر وصل إلى مطار بن غوريون الدولي في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي للقاء مسؤولين إسرائيليين لبحث إمكانية التطبيع مستقبلا في حال فوز والده المرشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي لكن تم تأجيلها إلى وقت للاحق من الشهر الحالي.

وفي سياق متصل قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية الصادرة باللغة الإنجليزية إن ديفيد برنيع رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية "موساد" إلتقى رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، وأضافت الصحيفة أن اللقاء جرى في العاصمة الأردنية عمان الأربعاء الماضي لبحث التطبيع والتعاون الأمني بين لبيبا وإسرائيل.

وأضافت جيروزاليم بوست أن وسائل إعلام ليبية وسعودية نقلت الخبر، إلا أن مكتب الدبيبة نفى اللقاء برئيس جهاز الموساد.