شاهد: استمرار المسيرات المناهضة لتعدين الليثيوم في صربيا

خرج المئات من المتظاهرين البيئيين المطالبين بإلغاء مشاريع تعدين الليثيوم في صربيا إلى شوارع العاصمة بلغراد يوم السبت وأغلقوا طرقًا ومعبرًا حدوديًا.

وتوقفت حركة المرور على الطريق السريع الرئيسي بين الشمال والجنوب في بلغراد لأكثر من ساعة.

وتطالب مجموعات حماية البيئة من الحكومة الصربية أن توقف تمامًا إمكانية تعدين الليثيوم في غرب البلاد.