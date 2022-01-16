شاهد: جنود بريطانيون في الناتو يتدربون على الغطس في المياه الإستونية الباردة

شارك نحو 100 من الجنود البريطانيين العاملين في قوة تابعة لحلف شمال الأطلسي، ومقرها في إستونيا، في الدورة التقليدية السنوية للتدرب على الغطس في المياه المجلّدة. ويمارس الجنود هذا النوع من التمارين للتدرب على تحمل الحالات القصوى من البرد، ومعرفة وجهاتهم، والبقاء على قيد الحياة. أما المدرّبون، فهم ضباط من البحرية الملكية، خاضوا تدريبات قاسية سابقاً في النرويج والمحيط المتجمد الشمالي. وتدوم هذه الدورات العسكرية ثلاثة أيام، حيث يخوض ضمنها الجنود تدريبات أخرى في أجواء باردة، مثل المشي والتسلق. وتعد الدورة مدخلاً للتدريبات الشتوية التي تشارك فيها القوات البريطانية والإستونية وتبدأ بحلول نهاية كانون الثاني/يناير الجاري.
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