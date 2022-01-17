3 قتلى و6 جرحى في انفجار في صهاريج للمحروقات في أبو ظبي والحوثيون يتبنون الهجوم

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ستة آخرون في انفجار وقع الإثنين في ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية في أبوظبي يرجح أنه نجم عن "طائرات من دون طيار"، على ما أعلنت شرطة العاصمة الإماراتية.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن الشرطة قولها إن "الحادث أسفر عن وفاة شخص من الجنسية الباكستانية وشخصين من الجنسية الهندية وإصابة 6 آخرين إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة". وأشارت الشرطة إلى السيطرة على الحريق.

وكانت الشرطة أعلنت سابقاً أن انفجاراً وقع الإثنين في 3 صهاريج لنقل محروقات بترولية بمنطقة المصفح، وحريقاً بسيطاً في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي، مضيفة أنه "لم تسجل أضرار عن الحادثين".

وذكرت فرانس برس أن السلطات الإماراتية ترجح أن يكون المطار استهدف بطائرات مسيّرة وهذا ما ألمحت إليه وكالة أنباء الإمارات التي قالت إن التحقيقات الأولية تشير إلى رصد أجسام طائرة صغيرة، يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار (درون)".

وباشرت السلطات المختصة في الإمارات تحقيقاً موسعاً حول سبب الحريق والظروف المحيطة به، بحسب الوكالة الرسمية.

وتبنى الحوثيون في اليمن الهجوم سريعاً، حيث أعلن متحدث باسمهم عن تنفيذ القوات العسكرية "هجوماً عسكرياً نوعياً" ضد الإمارات، على أن ينشر بيان في وقت لاحق وفيه تفاصيل إضافية.

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث باسم الحوثيين، عبر حسابه في تويتر، إن "القوات المسلحة ستصدر بياناً في الساعات القادمة للإعلان عن عملية عسكرية نوعية في العمق الإماراتي".