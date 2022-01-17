أجلت عناصر الدفاع المدني المواطنين من منازلهم بعد هطول أمطار غزيرة على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وطبقاً للجنة الطوارئ في غزة، سقطت على مناطق من القطاع كمية كبيرة من الأمطار ترواحت بين 100 و110 ميليمتر خلال اليومين الماضيين.
أجلت عناصر الدفاع المدني المواطنين من منازلهم بعد هطول أمطار غزيرة على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وطبقاً للجنة الطوارئ في غزة، سقطت على مناطق من القطاع كمية كبيرة من الأمطار ترواحت بين 100 و110 ميليمتر خلال اليومين الماضيين.
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