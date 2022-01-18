بدون تعليق: وصول الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشنكو إلى أوكرانيا لمواجهة القضاء

عاد الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو إلى كييف من أوروبا على الرغم من خطر الاعتقال، وتعهد بالمساعدة في حماية الجمهورية السوفيتية السابقة من غزو روسي محتمل. وتم وضع بوروشنكو، الذي شغل منصب الرئيس من العام 2014 إلى 2019، قيد التحقيق بتهمة الخيانة العظمى وكان بوروشنكو قد غادر أوكرانيا في ديسمبر-أيلول الماضي.

عاد بيترو بوروشينكو في وقت مبكر من يوم الـ 17 يناير-كانون الثاني على متن رحلة جوية من وارسو ومر عبر مراقبة الجوازات وسط مشاهد فوضوية، قائلاً لاحقًا إن حرس الحدود حاولوا منعه من دخول البلاد. وتجمع الآلاف من أنصاره قرب المطار للقائه حيث أكد أمامهم أنه عاد لمساعدة أوكرانيا في مواجهة "التهديد المتزايد من الغزو الروسي" واتهم خليفته، الرئيس فولوديمير زيلينسكي بـ "خيانة" البلاد.