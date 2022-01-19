وفد إسرائيلي يصل إلى الخرطوم للقاء جنرالات المجلس العسكري الحاكم

ذكرت قناة كان العبرية الأربعاء أن طائرة تقل وفدا إسرائيليا حطت في العاصمة الخرطوم

وبحسب القناة 11العبرية فإن الطائرة أقلعت من تل ابيب صباح الأربعاء وتوقفت لفترة قصييرة في شرم الشيخ في مصر قبل أن تواصل سفرها إلى الخرطوم

وأضافت القناة الإسرائيلية أن الوفد سيلتقي قادة المجلس السيادي في السودان برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان

ولم تعقب الخارجية الإسرائيلية على خبر زيارة الوفد إلى السودان.

وكان آخر وفد إسرائيلي يزور السودان في تشرين الثاني/نوفمبر، بعد اتفاق التطبيع بين الخرطوم وتل أبيب العام الماضي، لكن الأزمة السياسية في السودان وما آلت إليه الأمور بعد انقلاب العسكر على الخيار المدني حالت دون تسريع تطبيع العلاقات أكثر بين إسرائيل والسودان.