شاهد | أهرامات من الأرز لمكافحة نقص إمدادات الغذاء في نيجيريا

عكفت السلطات النيجيرية على تكديس كميات كبيرة من الأرز على شكل 15 هرماً للتغلب على مشكلة نقص الإمدادات التي عانت منها البلاد سابقاً.

وتم تخزين تلك الكمية من محصول الأرز الذي تمت زراعته عام 2020 والكشف عنها خلال احتفال في غرفة العاصمة أبوجا للصناعة والتجارة.