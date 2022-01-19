شاهد: عاصفة ثلجية تعصف بالخيام في معسكر للنازحين في سوريا

أصبح مواطنون سوريون كثيرون دون مأوى بعدما عصفت عاصفة ثلجية بخيامهم في معسكر للاجئين بمدينة عفرين آخر معاقل سيطرة القوات المعارضة لنظام الرئيس بشار الأسد في شمال غرب سوريا.