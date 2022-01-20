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باكستان

قتيلان و22 جريحاً على الأقل في انفجار عبوة ناسفة في لاهور بباكستان

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بقلم:  يورونيوز
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وقع الانفجار في أحد الأسواق المكتظة بحسب الشرطة
وقع الانفجار في أحد الأسواق المكتظة بحسب الشرطة   -   حقوق النشر  Arif ALI / AFP

قتل شخصان على الأقل وجرح 22 آخرون اليوم، الخميس، في انفجار عبوة ناسفة في منطقة تسوق مزدحمة في مدينة لاهور الباكستانية، حسبما أعلنت الشرطة.

وقال المتحدث باسم شرطة لاهور لوكالة فرانس برس إن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة موقوتة على دراجة نارية".

وأكدت مصادر طبية ومن الشرطة مقتل شخصين أحدهما طفل، وجرح 22 في الهجوم الذي وقع في أناركالي حي التسوق المزدحم في لاهور القديمة.

ولم تتبن أي جهة الانفجار، لكن العديد من الانفجارات والهجمات استهدفت الشرطة منذ كانون الأول/ديسمبر، في أعقاب انتهاء هدنة بين الحكومة وحركة طالبان الباكستانية.

وأعلنت حركة طالبان باكستان، المحلية القريبة من أفكار طالبان الأفغانية، المسؤولية عن معظم تلك الهجمات.