شاهد: احتفالات عيد الغطاس تلطخها دماء النزاع الأهلي في إثيوبيا

يحتفل المسيحيون في إثيوبيا بعيد الغطاس والمعروف محلياً باسم "تيمكات" في مدينة غوندار بمنطقة أمهرة التي مزقتها مؤخراً النزاعات الأهلية المسلحة.

وتلطخت احتفالات هذا العام بالخسائر الماية والبشرية التي منيت بها المنطقة حيث تعج مستشفيات غوندار بالمقاتلين الجرحى بينما تحزن العائلات على من فقدوها.