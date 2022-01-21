اشتباكات سجن الحسكة: مقتل 18 من قوات سوريا الديمقراطية و16 من داعش

قتل 18 عنصراً من القوات الكردية و16 من تنظيم الدولة الإسلامية، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في اشتباكات مستمرة منذ مساء الخميس داخل وخارج سجن في مدينة الحسكة بشمال شرق سوريا.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تشرف على السجن الجمعة، أنها "أحبطت محاولة فرار جماعية نفذها مرتزقة" التنظيم في سجن غويران بالحسكة، بعد هجوم أول نفذه الجهاديون مساء الخميس وأدى إلى فرار عدد من السجناء.

وأضافت في بيان، أنها "ألقت القبض على 89 مرتزقاً في محيط السجن" حيث "الاشتباكات مستمرة".

وأفاد بيان للمرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقراً، بأنه "وثّق مزيداً من الخسائر البشرية على خلفية" الهجوم، إذ "ارتفع تعداد قتلى الأسايش وحراس السجن إلى 18، ممن قضوا جميعاً بالأحداث التي تشهدها المنطقة" منذ مساء الخميس.

وقُتِل "16 على الأقل" من مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية "في اشتباكات مع القوات الكردية داخل السجن وخارجه"، بحسب مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس.