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الولايات المتحدة الأمريكية

طائرة أميركية تعود أدراجها في منتصف الرحلة بسبب رفض راكب وضع كمامة

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
تقترب طائرة أمريكية من طراز إيرباص ايه 321-200 من مطار واشنطن رونالد ريغان الوطني في أرلينغتون، فيرجينيا، 24 فبراير 2021.
تقترب طائرة أمريكية من طراز إيرباص ايه 321-200 من مطار واشنطن رونالد ريغان الوطني في أرلينغتون، فيرجينيا، 24 فبراير 2021.   -   حقوق النشر  AFP

أعلنت شركة "أميريكان إيرلاينز" أن طائرة تابعة لها كانت متجهة من ميامي إلى لندن، عادت أدراجها في منتصف الرحلة الخميس بسبب رفض أحد ركابها وضع كمامة واقية من فيروس كورونا.

وقالت شركة الطيران إن "رحلة أميريكان إيرلاينز رقم 38 من ميامي إلى لندن عادت إلى مطار ميامي الدولي بسبب رفض راكب الامتثال للشرط الفدرالي بوضع كمامة".

وكانت الشرطة في الانتظار عندما هبطت الطائرة من نوع "بوينغ 777" التي كانت تقل 129 راكبا وطاقما مكونا من 14 شخصا في ميامي.

وقال مسؤول بالشرطة لشبكة "سي ان ان" إن الشرطة واكبت الراكب المذكور لدى خروجه من الطائرة من دون وقوع حوادث.

وأشارت "أميريكان إيرلاينز" إلى أنه في انتظار إجراء مزيد من التحقيقات، وُضع الراكب على قائمة الشركة للأشخاص الممنوعين من السفر.

وقالت إدارة الطيران الفدرالية في كانون الثاني/يناير 2021 إنها ستلتزم بسياسة عدم التسامح تجاه الأشخاص الذين يرفضون القواعد الفدرالية التي تفرض وضع الكمامة خلال الرحلات الداخلية الأميركية.

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يأتي ذلك في ظل إبلاغ أفراد طواقم الطائرات عن عدد متزايد من حوادث الإساءة اللفظية والجسدية من مسافرين يرفضون وضع الكمامة.