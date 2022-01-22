بعد وصفه اتهامات الناتو لروسيا بالحماقة ودعوته لاحترام بوتين.. قائد البحرية الألمانية يتعرض للمساءلة

يترتب على قائد البحرية الألمانية الأميرال كاي أشيم شونباخ أن يوضح موقفه بعدما وصف اتهامات أعضاء الحلف الأطلسي لروسيا بالتحضير لغزو أوكرانيا بأنها "حماقة"، على ما أفادت وزارة الدفاع السبت.

وبحسب مقطع فيديو انتشر على الإنترنت، قال نائب الأميرال شونباخ خلال اجتماع لمجموعة دراسات عقد الجمعة في نيودلهي، إن ما يريده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو "الاحترام".

وتابع "من السهل منحه الاحترام الذي يريد، والذي يستحقه أيضا على الأرجح"، واصفا فكرة أن روسيا تريد اجتياح قسم من أوكرانيا بأنها "حماقة".

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع في اتصال أجرته معه وكالة فرانس برس أن هذه التصريحات "لا تطابق إطلاقا موقف وزارة الدفاع الألمانية".

وتابع أنه سيتحتم على شونباخ "اتخاذ موقف" وتبرير تصريحاته "أمام قائد هيئة أركان الجيوش".

ووردت تصريحات قائد البحرية وسط الأزمة الحادة القائمة بين روسيا والغرب حول أوكرانيا.

ويبذل الجانبان حاليا جهودا دبلوماسية مكثفة لتفادي تدهور الوضع، في وقت تحشد موسكو عشرات آلاف الجنود على الحدود مع أوكرانيا.

وبعدما كتب شونباخ في تغريدة أن كلامه لا يعبر سوى عن موقفه الخاص، قدم اعتذاراته.

ووصف كلامه بأنه "أرعن" مضيفا "من الواضح أن ذلك كان خطأ".

وأوردت مجلّة دير شبيغل أن تصريحات شونباخ الذي كان مساره حتى الآن خاليا من أي شائبة، أثارت استياء شديدا في أعلى هرمية حكومة المستشار الاشتراكي الديموقراطي أولاف شولتس.

وذكرت أن وزيرة الدفاع كريستين لامبريشت عقدت قبل الظهر اجتماعا عبر الفيديو مع قائد هيئة الأركان إيبرهارد زورن لتحديد كيفية معالجة هذه القضية.