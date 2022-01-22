شاهد: مطالبات بالعدالة لمثليتين جنسياً وجدتا مقطوعتي الرأس والأيدي في المكسيك

وسط رايات "قوس القزح" وصرخات التنديد والامتعاض، خرج العشرات من الناشطين الداعمين لحقوق المثليين جنسياً جنبا إلى جنب مع مجموعة أشخاص من مجتمع الميم (مثليي الجنس ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيًا)، في مسيرة احتجاجية في شوارع سيوداد خواريز Ciudad Juarez في المكسيك، مطالبين بتحقيق العدالة لامرأتين مثليتين تم العثور على جثتيهما داخل أكياس بلاستيكية صباح الأحد الماضي.

تم العثور على الضحيتين، وهما تانيا مونتيس هيرنانديز ونوهيمي ميدينا مارتينيز، مقطوعتي الرأس وقد بترت أرجلهن وأذرعهن.