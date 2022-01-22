شاهد: "قطار الشرق السريع" يسعد قلوب محبي الرحلات الشتوية في تركيا

تستقبل زخارف زاهية ومفارش مائدة بيضاء وزجاجات جذابة الركاب لحظة صعودهم على متن "َإيسترن إكسبرس"، أحد أكثر القطارات استقطابا للرواد في تركيا، للغوص في أجوائه الساحرة والاستماع بمنظر الهضاب المكسوة بالثلوج في الأناضول ومنطقة الفرات.

ويُقدم القطار المعروف محلياً باسم Turistik Dogu Ekspresi، إحدى أكثر التجارب الجديدة الرائجة في البلاد.

تشق العربات التسع طريقها حول المسارات الجبلية في رحلة تستغرق 32 ساعة وتمتد على 1300 كيلومتر من العاصمة أنقرة إلى مدينة قارص التاريخية قرب حدود تركيا الوعرة مع أرمينيا وجورجيا.