شاهد: "قطار الشرق السريع" يسعد قلوب محبي الرحلات الشتوية في تركيا

تستقبل زخارف زاهية ومفارش مائدة بيضاء وزجاجات جذابة الركاب لحظة صعودهم على متن "َإيسترن إكسبرس"، أحد أكثر القطارات استقطابا للرواد في تركيا، للغوص في أجوائه الساحرة والاستماع بمنظر الهضاب المكسوة بالثلوج في الأناضول ومنطقة الفرات.
ويُقدم القطار المعروف محلياً باسم Turistik Dogu Ekspresi، إحدى أكثر التجارب الجديدة الرائجة في البلاد.
تشق العربات التسع طريقها حول المسارات الجبلية في رحلة تستغرق 32 ساعة وتمتد على 1300 كيلومتر من العاصمة أنقرة إلى مدينة قارص التاريخية قرب حدود تركيا الوعرة مع أرمينيا وجورجيا.
No Comment المزيد من
شاهد: مطالبات بالعدالة لمثليتين جنسياً وجدتا مقطوعتي الرأس والأيدي في المكسيك
شاهد: النيكاراغويون يؤدون الرقصات احتفالا بعيد القديس سان سيباستيان
شاهد: أسراب من الطائرات المسيرة تضيء سماء دبي
شاهد: مدينة مغمورة تحت البحر في إيطاليا تكشف عن فسيفساء رومانية قديمة
شاهد: بعد أن ضربت "أسوأ كارثة بيئية" البلاد.. عمليات التنظيف مستمرة في شواطئ البيرو
شاهد: آلاف السودانيين في مسيرات مناهضة للعنف ضد المتظاهرين
شاهد: الهند حزينة.. بعد نفوق "الأم الخارقة" أشهر أنثى نمر في البلاد
شاهد: ظاهرة الشفق القطبي "أورورا" تضيء سماء سانت بطرسبرغ بمزيج من الألوان الخلابة
شاهد: احتفالات عيد الغطاس تلطخها دماء النزاع الأهلي في إثيوبيا
شاهد: اليابان تختبر "دوامة جليدية" فوق بحير متجمدة
شاهد | أهرامات من الأرز لمكافحة نقص إمدادات الغذاء في نيجيريا
شاهد: الروس يغطسون في المياه المثلجة احتفالاً بعيد الغطاس
شاهد: عاصفة ثلجية تعصف بالخيام في معسكر للنازحين في سوريا
بدون تعليق: أفغان يصطفون في طوابير وسط البرد في كابول للحصول على رغيف خبز
بدون تعليق: ثوران بركان تونغا يتسبب في حدوث تسرب للنفط على شواطئ بيرو